ТАСС: ребенок погиб в ДТП в Новой Москве

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Ребенок в новой Москве погиб в результате ДТП, пишет ТАСС, ссылаясь на столичную Госавтоинспекцию. Предварительно известно, что за рулем Porsche находилась нетрезвая женщина, сказали в ГАИ, добавив, что ее задержали.
«В деревне Зименки в районе улицы Солнечная, 13 водитель автомобиля Porsche, не справившись с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на двух пешеходов - женщину с ребенком», — добавили сотрудники.Ранее сообщалось о массовой аварии в подмосковном Домодедове. Уточнялось, что столкнулись приблизительно два десятка машин, включая фуры и автобус.
Кроме того, ДТП с четырьмя автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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Никита Кротов