ТАСС: ребенок погиб в ДТП в Новой Москве

Ребенок в новой Москве погиб в результате ДТП, пишет ТАСС, ссылаясь на столичную Госавтоинспекцию. Предварительно известно, что за рулем Porsche находилась нетрезвая женщина, сказали в ГАИ, добавив, что ее задержали.