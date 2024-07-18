В Липецке застрелили ремонтника, готовившего теплотрассу к зиме

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Ремонтника прямо во время работы убили выстрелом в живот в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Следкома. Известно, что убитый занимался подготовкой теплотрассы к зимнему периоду. Все случилось 16 июля на улице Индустриальная.
«Установлено, что выстрел в потерпевшего произведен из пневматического оружия», — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 43-летний горожанин. При обыске его загородного дома правоохранители обнаружили оружие, из которого, по предварительной информации, убили рабочего.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования близким и родственникам убитого, а также уверенность, что виновник произошедшего получит заслуженное наказание.
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