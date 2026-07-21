Фитнес-блогер и основатель проекта Do4a Вадим Иванов скончался в возрасте 37 лет

21 июля 2026, 00:18

Вадим Иванов/Do4a (Фото: Instagram* @vadim_do4a_ivanov)

Бодибилдер, фитнес-блогер и создатель магазина спортивной одежды Вадим Иванов, более известный как Do4a, скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщили коллеги умершего, выложив прощальный пост на его странице в Instagram*.





Иванов родом из Бердска. Знакомые блогера назвали его человеком с огромным сердцем и невероятной энергией. За годы он сумел сплотить вокруг себя большую семью – как в интернет-пространстве, так и в бизнесе, который построил с нуля и довёл до мирового уровня.



Вадим Иванов/Do4a (Фото: Instagram* @vadim_do4a_ivanov) Иванов часто рассказывал подписчикам о своем опыте бодибилдинга, подготовке атлетов и силовых тренировках. В прошлом блогер признавался в приёме стероидов, но после того, как в 28 лет у него случился инфаркт, он кардинально поменял взгляды на тренировки и образ жизни.



«Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. (...) Светлая память. Спасибо тебе, Вадим, за всё», — говорится в сообщении от его коллег.