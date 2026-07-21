Мужчина заживо сжёг соседку за неотданный долг

21 июля 2026, 02:13

В Индии мужчина заживо сжёг соседку из-за долга в четыре тысячи рублей

Фото: iStock/Warehouse

В индийском городе Патан мужчина заживо сжёг свою соседку из-за неотданного долга в пять тысяч рупий (примерно четыре тысячи рублей). Об этом сообщает The Times of India.