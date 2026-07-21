Мужчина заживо сжёг соседку за неотданный долг
В индийском городе Патан мужчина заживо сжёг свою соседку из-за неотданного долга в пять тысяч рупий (примерно четыре тысячи рублей). Об этом сообщает The Times of India.
Согласно материалу, женщина заняла у соседа деньги на срочные нужды. Он регулярно напоминал о возврате, но должница каждый раз просила отсрочку на несколько дней. В роковой день она гостила у своей знакомой, когда мужчина ворвался в дом с ведром горючей жидкости. Он облил потерпевшую и поджёг её на месте.
Жертва выбежала на улицу. Прохожие сбили пламя с её одежды и вызвали скорую, которая доставила женщину в больницу. Врачи сделали все возможное для спасения пациентки, но она погибла. Сам подозреваемый тоже получил ожоги – сейчас он находится под охраной в медицинском учреждении.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Нижегородской области задержали мужчину, который попытался сжечь свою супругу во время ссоры. Довести задуманное до конца гражданину не дали находившиеся в доме знакомые — они сумели сдержать его.
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