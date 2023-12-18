В Оренбургской области мигрант избил подростка

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В Бузулуке (Оренбургская область) мигрант избил школьника. Об этом сообщает издание «Урал56.ру».
Инцидент снял очевидец и загрузил ролик в Сеть, что вызвало широкий общественный резонанс. Нападение произошло около общежития лесного техникума в Бузулуке. На кадрах мужчина несколько раз бьет подростка руками, а потом начинает пинать его.
Окружающие люди наблюдают, не пытаясь разнять драку. Позже противостояние удалось остановить. Известно, что между молодыми людьми произошел конфликт в ноябре прошлого года., но запись опубликовали только 17 декабря.
Ранее сообщалось, что под Калининградом бомж притворился киллером, выманив у женщины деньги за отказ от исполнения заказа на убийство. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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