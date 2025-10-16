В Дагестане многодетную мать заподозрили в жестоком обращении с детьми
В Кизилюртовском районе Дагестана возбуждено уголовное дело против 22-летней местной жительницы, подозреваемой в издевательствах над своими тремя детьми в возрасте 2, 3 и 4 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Предполагается, что молодая женщина из села Стальское систематически проявляла жестокость по отношению к детям. В начале октября она избила трёхлетнюю дочь, оставив у ребёнка множественные гематомы на спине, лице и пояснице.
Как установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, подозреваемая ведёт аморальный и асоциальный образ жизни. Вместе с ней в доме проживает «близкая подруга», с которой женщины часто выпивают. При этом нынешний супруг женщины не является отцом малышей, а их биологический папа участия в воспитании не принимает.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ — «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Также известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по статье 117 УК РФ («Истязание»).
Дети изъяты из семьи и переданы под опеку специалистов органов опеки и попечительства. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.
