В Дагестане многодетную мать заподозрили в жестоком обращении с детьми

16 октября 2025, 15:47

Фото: iStock/triocean

В Кизилюртовском районе Дагестана возбуждено уголовное дело против 22-летней местной жительницы, подозреваемой в издевательствах над своими тремя детьми в возрасте 2, 3 и 4 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.