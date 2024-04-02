Бездомная женщина открыла стрельбу на рынке, пострадали три человека

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Женщина открыла стрельбу на рынке в столице Чили Сантьяго, в результате чего пострадало три человека. Об этом информирует телеканал 24Horas.
По данным издания, в 8 утра по местному времени 54-летняя женщина выстрелила в охранника, видеооператора и журналиста на рынке Ло-Вальедор.
На рынке были введены новые меры контроля при входе на его территорию, и для освещения этого события прибыли журналисты. Женщину задержали на входе в рынок с целью проверки.
Чилийка начала конфликтовать с охранниками, её попыталась усмирить и начали вести к автобусу, как вдруг она выхватила пистолет у сотрудника охраны и начала беспорядочно стрелять.
Известно, что преступницу до этого задерживали за кражу, она бездомная и проживает на улице.
Ранее сообщалось, что в перебежчика из России Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На рынке были введены новые меры контроля при входе на его территорию, и для освещения этого события прибыли журналисты. Женщину задержали на входе в рынок с целью проверки.
Известно, что преступницу до этого задерживали за кражу, она бездомная и проживает на улице.
Ранее сообщалось, что в перебежчика из России Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак