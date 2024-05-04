В Дагестане мужчина спас пенсионерку от стаи бродячих собак

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В дагестанском городе Кизляр стая голодных бродячих собак напала на 85-летнюю местную жительницу. Пожилую женщину спас мужчина, проезжавший в это время неподалёку.
Местный житель ехал на автомобиле в кизлярскую школу, чтобы забрать ребёнка, сообщает телеграм-канал «ЧП Кавказ». На обочине дороги он увидел пожилую женщину, которая пыталась отбиться от стаи атаковавших её бездомных собак. Мужчина остановился, выбежал из машины и сумел отогнать агрессивных животных. После этого он отвёз искусанную пенсионерку в Моздокскую больницу, а потом уже поехал в школу за ребёнком.
В амбулатории у 85-летней женщины диагностировали перелом руки со смещением в области кисти и укушенные раны на плече. От госпитализации она отказалась. Если бы мужчина не проезжал в это время мимо на автомобиле, последствия нападения голодных псов могли бы быть трагическими.
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Александр Бойцов