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В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать 9-летнюю девочку

05 апреля 2024, 23:03
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане полицейские задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональном МВД.
«Сотрудники УУР МВД Дагестана совместно с коллегами из Каспийска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и задержали его в Новолакском районе республики», – проинформировали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в городе Каспийске 31 марта в одном из общежитий мужчина попытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Ребёнок стал кричать и звать на помощь, после чего, воспользовавшись замешательством злоумышленника, смогла убежать.



Подозреваемым является 27-летний житель Хасавюртовского района Дагестана. Он будет передан сотрудникам регионального СК, который займется расследованием уголовного дела по факту покушения на насильственные действия сексуального характера.

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#ск
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В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек
05 апреля 2024, 21:52

Фото: Istockphoto / Wheatfield

Около 4 тыс. частных жилых домов, в которых проживают порядка 10 тыс. человек, попадают в зону подтопления из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области. Об этом сообщили в администрации города.
«В Старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Жителей эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. Для них подготовили пункты временного размещения. Для тех, не сможет эвакуироваться самостоятельно, будут организованы автобусы», – рассказали ТАСС в оперативных службах региона.
По данным телеграм-канала 112, после прорыва плотины в Орске уже подтоплено около 2 тыс. жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы свыше 3 тыс. человек. Развёрнуто 11 пунктов временного размещения, в которых дежурят бригады медиков. В город вылетели два борта МЧС со спасателями.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию в ряде районов критической из-за резкого подъёма воды в реке Урал. Он призвал жителей эвакуироваться как можно скорее и сообщил, что электричество и газ в пострадавших районах отключат.

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#подтопление
#наводнение
#паводок
#мчс
#оренбургская область
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В Ярославле вынесли приговор школьнице, одним ударом ножа убившей мужчину
05 апреля 2024, 21:30

Фото: iStock/Zolnierek

Суд приговорил шестнадцатилетнюю жительницу Ярославля к пяти с половиной годам воспитательной колонии за убийство мужчины.
По данным СУСК РФ по Ярославской области, 16-летнию девушку признали виновной в убийстве ранее незнакомого ей мужчины, который мешал ей и её друзьям веселиться. Он был знакомым хозяйки квартиры, к которой пришла девушка. На момент совершения преступления ей было 15 лет.

Отмечается, что подросток находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она одним ударом ножа по жизненно важным органам убила мужчину.

Суд огласил приговор, согласно которому несовершеннолетняя будет отбывать наказание в воспитательной колонии в течение пяти лет и шести месяцев.

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#суд
#приговор
#убийство
#подросток
#школьники
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В Оренбургской области прорвало дамбу
В оренбургском Орске прорвало дамбу, проводится эвакуация жителей
05 апреля 2024, 21:10

Фото: iStock/horkins

В Оренбургской области прорвало дамбу. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии города Орск.
Отмечается, что в настоящее время идёт массовая эвакуация жителей из орских посёлков, попавших в затопленную зону. Для этого была подготовлена спецтехника и транспорт для перевозки людей. Всех эвакуированных отправят в пункты временного размещения.


Представитель администрации сообщил, что в городе прорвало дамбу, расположенную на реке Урал.

В городе введён режим чрезвычайно ситуации (ЧС).

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за сильнейших паводков. Такая мера была принята для защиты жизни и здоровья местных жителей от последствия подъёма воды в реках Урал, Елшанка и Орь.

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#мчс
#эвакуация
#паводок
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В Москве задержали замглавы по IT в компании «Сирена-трэвел» Ройтмана
05 апреля 2024, 19:30

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана задержали по делу о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, в скором времени решится вопрос об аресте Ройтмана.

Отметим, что 3 апреля сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии нагрянули с обысками к разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» – компании «Сирена-Трэвел», принадлежащей госкорпорации «Ростех». Оперативные мероприятия прошли в офисе организации в Москве на Ленинградском проспекте.

Предположительно, визит правооохранителей может быть связан с масштабными атаками на IT-отрасль российской системы бронирования билетов, которые произошли осенью прошлого года. В тот период российские авиакомпании столкнулись с перебоями с регистрацией.

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#суд
#it
#россия
#задержание
#компании
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«Пушечное мясо»: треш-стример из Волгограда оскорбил бойцов СВО
Мизулина обратилась в полицию из-за оскорбившего бойцов СВО треш-стримера
05 апреля 2024, 18:20

Фото: iStock/zim286

Волгоградский треш-стример Павел Прокудин оскорбил участников СВО в прямом эфире. Об этом в своём Telegram-канале написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Отмечается, что молодой человек назвал российских военных «пушечным мясом», а потом добавил, что они «не должны жить», поскольку «толку от них нет».

Мизулина подчеркнула, что уже обратилась в МВД России с требованием провести проверку этого блогера и его высказываний.

Это не первое подобное высказывание Прокудина. В июне 2023 года во время стрима он оскорблял мусульман и негативно отзывался о мужчинах Кавказа. Это было сделано после сожжения Корана у мечети Никитой Журавелем.

До этого он в прямом эфире подрался с родственниками и избил девушку, за что получит 10 суток административного ареста.

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#блогер
#екатерина мизулина
#сво
#мвд
#военные
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Верховный суд ДНР вынес приговор командиру ВСУ за подстрекательство к убийству
05 апреля 2024, 17:43

Фото: iStock/AMilkin

Командиру батальона морской пехоты ВСУ Александру Кириленко вынесли пожизненный приговор за подстрекательство к убийству. Об этом Следственный комитет России сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Верховный суд ДНР признал собранные военными следственными органами СК доказательства достаточными для вынесения приговора.

Кириленко признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте, подстрекательству к совершению убийства общеопасным способам, опираясь на политическую и идеологическую ненависть.

По данным следствия, в марте 2022 года командир третьего взвода морской пехоты Артём Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич, находящиеся в подчинении Кириленко, находились на боевой позиции в Ильичевском районе Мариуполя.

4 марта Вахненко задержал на улице мужчину, нарушившего комендантский час. Его доставили в штаб Кириленко, где после фильтрационных мероприятий приказали ликвидировать. Причиной для такого шага стало то, что мужчина видел расположение украинских позиций и якобы мог передать эти сведения российской стороне.

Приказ Кириленко о расстреле выполняли Вахненко и Пафицевич. Чтобы скрыть содеянное, на одежду убитого привязали красную повязку, символизирующую поддержку ВС РФ.

В результате суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы Кириленко. Остальные соучастники находятся в международном розыске.

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#суд
#днр
#всу
#военные
#убийство
#украина
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Тряска, похожая на землетрясение, прервала заседание СБ ООН в Нью-Йорке
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в США
05 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/Petrovich9

Неподалеку от Нью-Йорка произошло землетрясение, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмолог.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло недалеко от Нью-Йорка в Соединённых Штатах Америки.

Ранее также стало известно, что из-за землетрясения было прервано заседание Совета безопасности ООН, которое проходило в Нью-Йорке.
Напомним, 3 апреля мощное землетрясение произошло на Тайване. В результате подземных толков мощностью в 7,4 было разрушено множество зданий вспыхнул пожар. В настоящий момент известно о девяти погибших, более тысячи человек пострадали. Сообщается, что с момент возникновения первых толчков 3 апреля Тайвань «тряхнуло» не менее 50 раз.

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#сша
#землетрясение
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Суд в Москве арестовал одиннадцатого фигуранта дела о нападении на «Крокус» Шарипзоду
05 апреля 2024, 17:35

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе». Им оказался Мухаммад Зоир Шарипзоду. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Шарипзоду является уроженцем Таджикистана. Его отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд 10 апреля рассмотрит жалобу на арест Диловара Исломова, который продал машину исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Заседание состоится в 14:00 по мск.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#сизо
#рф
#крокус сити холл
#теракт
#суд
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СК требует арестовать экс-начальника отдела МВД «Коммунарский»
ТАСС: СК задержал и требует арестовать экс-начальника отдела МВД «Коммунарский»
05 апреля 2024, 16:57

Фото: iStock/BrianAJackson

СК РФ требует арестовать бывшего начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева, сообщает ТАСС со ссылкой на Щербинский суд Москвы.
По данным Щербинского суда Москвы, СК РФ задержал и требует немедленно взять под арест экс-начальника отдела МВД Коммунарки Андрея Тургенева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Накануне стало известно, что начальник отдела полиции «Коммунарский» Андрей Тургенев уволен из органов. В отношении его бывшего подчиненного тоже проводится служебная проверка.

По данным Telegram-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции.

На днях стало известно о задержании в подмосковной Балашихе около десятка человек, которые входили в группу, незаконно ставившую на учёт мигрантов.

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#ск рф
#арест
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