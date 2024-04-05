В Дагестане мужчину задержали за попытку изнасиловать 9-летнюю девочку

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В Дагестане полицейские задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в региональном МВД.
«Сотрудники УУР МВД Дагестана совместно с коллегами из Каспийска в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и задержали его в Новолакском районе республики», – проинформировали в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в городе Каспийске 31 марта в одном из общежитий мужчина попытался изнасиловать девятилетнюю девочку. Ребёнок стал кричать и звать на помощь, после чего, воспользовавшись замешательством злоумышленника, смогла убежать.
Подозреваемым является 27-летний житель Хасавюртовского района Дагестана. Он будет передан сотрудникам регионального СК, который займется расследованием уголовного дела по факту покушения на насильственные действия сексуального характера.
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Диана Аванесян