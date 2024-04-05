В Ярославле вынесли приговор школьнице, одним ударом ножа убившей мужчину

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Суд приговорил шестнадцатилетнюю жительницу Ярославля к пяти с половиной годам воспитательной колонии за убийство мужчины.
По данным СУСК РФ по Ярославской области, 16-летнию девушку признали виновной в убийстве ранее незнакомого ей мужчины, который мешал ей и её друзьям веселиться. Он был знакомым хозяйки квартиры, к которой пришла девушка. На момент совершения преступления ей было 15 лет.
Отмечается, что подросток находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она одним ударом ножа по жизненно важным органам убила мужчину.
Суд огласил приговор, согласно которому несовершеннолетняя будет отбывать наказание в воспитательной колонии в течение пяти лет и шести месяцев.
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Отмечается, что подросток находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она одним ударом ножа по жизненно важным органам убила мужчину.
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Анастасия Чинкова