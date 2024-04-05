В Москве задержали замглавы по IT в компании «Сирена-трэвел» Ройтмана

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Генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана задержали по делу о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, в скором времени решится вопрос об аресте Ройтмана.
Отметим, что 3 апреля сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии нагрянули с обысками к разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» – компании «Сирена-Трэвел», принадлежащей госкорпорации «Ростех». Оперативные мероприятия прошли в офисе организации в Москве на Ленинградском проспекте.
Предположительно, визит правооохранителей может быть связан с масштабными атаками на IT-отрасль российской системы бронирования билетов, которые произошли осенью прошлого года. В тот период российские авиакомпании столкнулись с перебоями с регистрацией.
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Отметим, что 3 апреля сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии нагрянули с обысками к разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» – компании «Сирена-Трэвел», принадлежащей госкорпорации «Ростех». Оперативные мероприятия прошли в офисе организации в Москве на Ленинградском проспекте.
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Анастасия Чинкова