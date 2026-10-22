В Липецке обломки беспилотника упали на жилой многоквартирный дом
В Липецке обломки беспилотника упали на жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил в своем канале на платформе MAX губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что фрагменты БПЛА повредили остекление здания. На месте происшествия уже работают все оперативные службы. В настоящий момент специалисты уточняют информацию о возможных погибших и пострадавших.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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