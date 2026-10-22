Достижения.рф

В Липецке обломки беспилотника упали на жилой многоквартирный дом

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Липецке обломки беспилотника упали на жилой многоквартирный дом. Об этом сообщил в своем канале на платформе MAX губернатор региона Игорь Артамонов.



Он уточнил, что фрагменты БПЛА повредили остекление здания. На месте происшествия уже работают все оперативные службы. В настоящий момент специалисты уточняют информацию о возможных погибших и пострадавших.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0