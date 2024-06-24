В Дагестане назвали количество уничтоженных боевиков

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По меньшей мере шесть боевиков ликвидировали в ходе антитеррористической операции в Дагестане , сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.
Собеседник сообщил, что как минимум шестеро террористов были убиты в пределах региона.
Ранее МВД Дагестана сообщило о ликвидации четверых боевиков в Махачкале.
До этого стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).
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До этого стало известно, что после теракта 16 пострадавших, в том числе 13 полицейских и три мирных жителя, были доставлены в махачкалинскую Республиканскую клиническую больницу (РКБ).
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Александр Климов