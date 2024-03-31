ВСУ совершили атаку на приграничное село

Фото: iStock/Zeferli
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Тишанка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – сообщил он.
По словам Гладкова, повреждены объекты коммуникационной инфраструктуры. В ближайшее время экстренные службы приступят к ликвидации последствий этой атаки, добавил губернатор.
Читайте также:
Раскрыты детали зачистки окружения Зеленского
Школьника-мигранта депортировали из России после оскорбления губернатора
«Украина рискует потерять Чёрное море»: Илон Маск призвал Киев к переговорам
Александр Климов