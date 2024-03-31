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ВСУ совершили атаку на приграничное село

ВСУ совершили атаку на приграничное село, заявил губернатор Гладков
31 марта 2024, 06:38
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Тишанка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – сообщил он.

По словам Гладкова, повреждены объекты коммуникационной инфраструктуры. В ближайшее время экстренные службы приступят к ликвидации последствий этой атаки, добавил губернатор.


Ранее сообщалось о ракетной тревоге в Курской области.

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В Дагестане объявили режим контртеррористической операции
На территории Дагестана объявили режим контртеррористической операции
31 марта 2024, 06:55

Фото: iStock/zabelin

В Республике Дагестан объявлен режим контртеррористической операции (КТО) на территории Махачкалы и Каспийска, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на решение оперативного штаба ФСБ по региону.
«Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», – добавил источник агентства.

Предположительно мероприятия связаны с поиском подозреваемых в участиях в террористических организациях.

Ране стало известно имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

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#теракт
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В Курской области объявили об отмене ракетной опасности
Губернатор Старовойт: В Курской области отменили ракетную опасность
31 марта 2024, 05:35

Фото: iStock/aapsky

В Курской области объявили об отмене ракетной опасности, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.

Вечером 31 марта (00:47 по московскому времени) Старовойт сообщил, что в Курской области наблюдается опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 19 марта российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила БПЛА в Воронежской области. В результате инцидента никто не пострадал. В связи с возможностью атаки БПЛА в течение ночи в регионе продолжал действовать режим повышенной опасности.

16 марта, по сообщениям, снаряд украинской армии попал в дом в Курской области, вызвав пожар. Губернатор области пообещал оказать помощь властям в ремонте здания.

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#курская область
#губернатор
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В США судно врезалось в мост второй раз за неделю
В Оклахоме судно врезалось
31 марта 2024, 05:20

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Второй раз за последнюю неделю в США судно врезалась в мост. В Оклахоме произошло столкновение баржи с сооружением. Патрульная служба местной полиции сообщила о происшествии в социальной сети X.
Авария привела к полной остановке движения на автомагистрали US-59, ведущей в город Сарисо на водохранилище Карр, и транспорт был перенаправлен в другом направлении.

Позже Департамент транспорта штата Оклахома объявил о возобновлении движения по автомагистрали в районе аварии после того, как инженеры осмотрели конструкцию моста.

Ранее, 26 марта, обрушился знаменитый автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в штате Мэриленд. Авария произошла, когда грузовой корабль столкнулся с одной из опор массивного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву. Несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.

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#авария
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Семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Сирии
Reuters: Семь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля
31 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/AndrisBarbans

В сирийском городе Азаз взорвался заминированный автомобиль, cообщает Reuters, основываясь на словах спасателей и очевидцев.
По данным издания, в результате взрыва погибли семь человек, еще 30 получили ранения. Взрыв произошел во время ночного шопинга по окончанию дневного поста в рамках мусульманского месяца Рамадан.

В результате взрыва были повреждены фасады соседних домов. Улица, на которой произошел инцидент, завалена обломками.

Ранее на заправочной в штате Кентукки произошел сильный взрыв.

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#сирия
#теракт
#автомобиль
#взрыв
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Пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа
Mash: Пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз во время рейса
31 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/Sitikka

На рейсе Тбилиси – Москва пьяная пассажирка устроила стриптиз на борту и домогалась своего соседа во время полета, передает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, женщина выпила слишком много алкоголя перед посадкой. После взлета она начала раздеваться и проявлять неадекватное поведение. Экипаж самолета и капитан пытались ее успокоить, но безуспешно.

В результате соседа женщины перевели в отсек экипажа, где он был вынужден продолжить полет. В аэропорту Внуково девушку встретили сотрудники полиции и доставили в отделение для допроса.

Ранее пассажирка рейса Jetstar из Мельбурна на Бали напилась на борту и сорвала полет. Среди пассажиров эта женщина была известна как «пассажирка из ада». Подумав, что у нее украли мобильный телефон, она начала стучать в кабину пилотов и кричать на персонал и других пассажиров. Когда пожилой мужчина что-то сказал этой нарушительнице спокойствия, она оскорбила его и разбила очки.

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#полиция
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В Курской области объявили об опасности атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
31 марта 2024, 01:24

Фото: iStock/NiseriN

В Курской области вечером 31 марта была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт.

Ранее, 30 марта, стало известно, что село Гуево в Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины.

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#атака
#украина
#всу
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ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса» вступить в бой с полицией
ИГИЛ* раскрыл планы террористов из «Крокуса»
30 марта 2024, 23:29

Фото: iStock/zabelin

Один из филиалов группировки ИГИЛ* опубликовал 16-страничный отчет о теракте, совершенном 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает ​«Lenta.ru», ​которая получила доступ к документу.
По данным террористической организации, боевики убили около 200 человек, а 100 россиян погибли во время пожара. Сообщается, что 500 гражданских жителей были убиты, ранены или пропали без вести.

В документах говорится, что после теракта боевики попытались скрыться, и российские правоохранительные органы незамедлительно «начали напряженную операцию по преследованию с привлечением наземных и воздушных сил». На первом этапе операции сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», которые направлялись в сторону украинской границы.

По данным ИГИЛ*, террористы в Крокусе планировали столкновение с российскими полицейскими. Преступники «получили» значительное количество боеприпасов, но план провалился из-за неисправности оружия.

«Неожиданная неисправность оружия заставила их быстро покинуть концертный зал», – сказано в отчете террористической организации.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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#терроризм
#крокус сити холл
#теракт
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В Белогородской области ВСУ атаковали движущийся автомобиль
Гладков: ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в Белгородской области
30 марта 2024, 21:42

Фото: iStock/photosaint

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины атаковали легковой автомобиль, который ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом у автомобиля повреждено лобовое стекло, фары и бампер.

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#инцидент
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#вс рф
#белгородская область
#атака
#вячеслав гладков
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Стало известно, что девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал в Москве
Mash: девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
30 марта 2024, 21:31

Фото: iStock/BrianAJackson

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске работал на стройке в Москве. Незадолго до трагедии он уволился, пишет Телеграм-канал Mash.
«Девятый фигурант дела о теракте — Назримада Лутфуллои — работал в Москве на стройке, но за несколько дней до трагедии в „Крокусе“ уволился», — говорится в публикации.

По информации канала, Лутфуллои прожил в Москве год.

24-летнего фигуранта арестовали 29 марта, до 22 мая он помещён в СИЗО. В настоящее время следователями установлена связь мужчины с руководителем террористов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 695.

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