В Дагестане пенсионер не справился с управлением авто и стал жертвой аварии

31 августа 2026, 23:59

Водитель погиб в результате аварии в Дагестане

Фото: iStock/Anton Novikov

В Дагестане случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Как проинформировали в республиканской Госавтоинспекции, автомобиль марки «ВАЗ» под управлением 72‑летнего водителя съехал с проезжей части и опрокинулся, упав на крышу в канаве.