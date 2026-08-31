В Дагестане пенсионер не справился с управлением авто и стал жертвой аварии
В Дагестане случилось дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Как проинформировали в республиканской Госавтоинспекции, автомобиль марки «ВАЗ» под управлением 72‑летнего водителя съехал с проезжей части и опрокинулся, упав на крышу в канаве.
По предварительной версии, пожилой мужчина не смог удержать контроль над транспортным средством — в итоге машина вылетела с дороги. Водитель получил тяжёлые травмы и скончался на месте аварии: прибывшие медики оказались не в силах ему помочь.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты выясняют, что могло привести к потере управления автомобилем. По факту ДТП организована служебная проверка.
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