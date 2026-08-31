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Человек погиб при взрыве на газопроводе в Иркутской области

Фото: iStock/RamonCast

В Казачинско‑Ленском районе Иркутской области произошёл взрыв на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Об этом 31 августа сообщает источник газеты «Известия».



Инцидент случился во время проведения испытаний на объекте. В результате разрыва газопровода погиб один человек. Ещё семеро получили травмы.

В настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники компетнтных органов.

Ранее в ливийском городе Мисурата произошёл взрыв на складе боеприпасов. В районе места происшествия началась детонация, а ракеты и снаряды разлетелись в разные стороны. Объект принадлежал одному из местных военизированных формирований.

Александр Огарёв

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