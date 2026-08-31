Человек погиб при взрыве на газопроводе в Иркутской области
В Казачинско‑Ленском районе Иркутской области произошёл взрыв на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Об этом 31 августа сообщает источник газеты «Известия».
Инцидент случился во время проведения испытаний на объекте. В результате разрыва газопровода погиб один человек. Ещё семеро получили травмы.
В настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники компетнтных органов.
Ранее в ливийском городе Мисурата произошёл взрыв на складе боеприпасов. В районе места происшествия началась детонация, а ракеты и снаряды разлетелись в разные стороны. Объект принадлежал одному из местных военизированных формирований.
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