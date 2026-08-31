Неизвестные попытались затолкать человека в машину посреди улицы российского города

31 августа 2026, 22:32

В Омске неизвестные попытались затолкать человека в машину посреди улицы

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Омске произошел инцидент, который попал на видео очевидцев. Неизвестные мужчины пытались силой затащить прохожего в легковой автомобиль прямо на глазах у горожан. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «ЧП Омск».