Неизвестные попытались затолкать человека в машину посреди улицы российского города
В Омске произошел инцидент, который попал на видео очевидцев. Неизвестные мужчины пытались силой затащить прохожего в легковой автомобиль прямо на глазах у горожан. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «ЧП Омск».
На кадрах, снятых случайными свидетелями, видно, как двое мужчин удерживают третьего, наносят ему удары и пытаются затолкать его в подъехавшую машину. По словам очевидцев, все участники конфликта, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения.
Благодаря вмешательству прохожих и собственной реакции пострадавшему удалось вырваться и скрыться с места происшествия. В правоохранительных органах пока не зафиксировали официальных заявлений от потерпевшего или свидетелей. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности нападавших.
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