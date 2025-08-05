Грузовик с арбузами перевернулся под Серпуховом
На 86-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» произошло ДТП — опрокинулся грузовик, перевозивший партию арбузов. Как сообщает «Газета.Ru», арбуз разлетелся на десятки метров, заблокировав две полосы движения.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако подробности происшествия пока остаются неизвестными, причины ДТП выясняются.
Дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Водителям рекомендуют соблюдать осторожность на данном участке трассы.
Ранее на железнодорожном переезде в Свердловской области произошло серьёзное ДТП — грузовой автомобиль FAW врезался в движущийся электровоз с цистернами.
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