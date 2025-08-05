Грузовик с арбузами перевернулся под Серпуховом

05 августа 2025, 17:21

На трассе М-2 под Серпуховом перевернулся грузовик с арбузами

Фото: iStock/tanyss

На 86-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» произошло ДТП — опрокинулся грузовик, перевозивший партию арбузов. Как сообщает «Газета.Ru», арбуз разлетелся на десятки метров, заблокировав две полосы движения.