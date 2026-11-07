Подросток сообщил о минировании лагеря в Кузбассе
В Дагестане задержали подростка, подозреваемого в ложном сообщении об опасных предметах в детском лагере в Кемеровской области. Об этом сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, юноша опубликовал в соцсети на странице детского оздоровительно-образовательного профессионального центра сообщение: «В здании есть опасные предметы. Администрация центра должна эвакуировать лиц, находящихся в нем». Прибывшие на место полицейские и экстренные службы при проверке не обнаружили никаких опасных предметов.
В ходе разбирательства подросток признался, что летом познакомился с девочкой, отдыхавшей в этом лагере. Она пожаловалась ему, что один из ребят постоянно конфликтует с окружающими. Чтобы проучить обидчика, юноша решил его припугнуть.
Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Родителей злоумышленника также привлекут к ответственности, отметили в МВД.
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