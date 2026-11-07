Подросток сообщил о минировании лагеря в Кузбассе

07 ноября 2026, 19:01

Дагестанский подросток сообщил об опасных предметах в лагере

Фото: istockphoto/Chalabala

В Дагестане задержали подростка, подозреваемого в ложном сообщении об опасных предметах в детском лагере в Кемеровской области. Об этом сообщили в МВД по республике.