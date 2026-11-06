В Кашире задержали сообщницу мошенников, укравших у женщины более 9 млн рублей

06 ноября 2026, 14:21

оригинал Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

В Кашире полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местной жительницы более 9 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратилась 48-летняя жительница Каширы с заявлением о том, что неизвестные обманом похитили её деньги. Сумму ущерба женщина оценила в 9 млн 200 000 рублей.

«Заявительнице позвонили лжесотрудники государственных ведомств и правоохранительных органов. Они сообщили о взломе её личного кабинета на портале госуслуг и перечислении денежных средств на спонсирование терроризма. Для сохранения сбережений злоумышленники убедили жертву передать накопления для дальнейшей проверки «сотруднице ФСБ», – рассказала Петрова.