В Кашире задержали сообщницу мошенников, укравших у женщины более 9 млн рублей
В Кашире полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местной жительницы более 9 млн рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратилась 48-летняя жительница Каширы с заявлением о том, что неизвестные обманом похитили её деньги. Сумму ущерба женщина оценила в 9 млн 200 000 рублей.
«Заявительнице позвонили лжесотрудники государственных ведомств и правоохранительных органов. Они сообщили о взломе её личного кабинета на портале госуслуг и перечислении денежных средств на спонсирование терроризма. Для сохранения сбережений злоумышленники убедили жертву передать накопления для дальнейшей проверки «сотруднице ФСБ», – рассказала Петрова.После выполнения всех инструкций потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнюю москвичку, выполнявшую в преступной схеме роль курьера. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Сейчас полицейские устанавливают соучастников задержанной, а также другие эпизоды противоправной деятельности.