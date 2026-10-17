В Дагестане после погони остановили автомобиль с 346 кг краснокнижного осетра
В Дагестане полицейские нашли 346 кг краснокнижного осетра в багажнике у жителя Кизлярского района. Как сообщает Госавтоинспекция республики, машину остановили после преследования.
На трассе Астрахань — Махачкала сотрудники ДПС попытались остановить Niva под управлением 36-летнего местного жителя. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.
Во время погони он неоднократно столкнулся с патрульным автомобилем. Шофёр Lada Granta, который ехал рядом, действовал в интересах нарушителя: он преграждал путь служебной машине и создавал угрозу безопасности дорожного движения. В багажнике Niva полицейские обнаружили 346 кг рыбы осетровых пород.
В действиях граждан усматриваются признаки преступления по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот краснокнижной рыбы группой лиц). По факту действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, собрали материалы с признаками преступления по статье 267.1 УК РФ.
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