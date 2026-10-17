Пожар в курортном комплексе в Бангладеш унёс жизни 10 туристов
На юго-востоке Бангладеш вспыхнул пожар, жертвами которого стали 10 туристов. Об этом сообщила газета The Daily Star со ссылкой на штаб пожарной охраны и гражданской обороны.
Чрезвычайное происшествие случилось в курортном комплексе Tuptup Resto & Resort в городе Кокс-Базар. По имеющейся информации, огонь полностью охватил трёхэтажное деревянное здание — оно сгорело дотла.
Четверо пострадавших проходят лечение в больнице. Некоторые из них получили ожоги. Спасатели и сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Причину возгорания и личности погибших ещё не установили — власти продолжают выяснять обстоятельства трагедии.
До этого сообщалось о возгорании в центре Москвы. В квартире пятиэтажки электросамокат взорвался и вызвал пожар.
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