В Нижнем Новгороде Mercedes снёс павильон кофейни и двух человек
В Нижнем Новгороде автомобиль Mercedes врезался в кофейню. В результате два человека получили травмы. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Студёной улице возле парка имени Пушкина. По предварительным сведениям, человек за рулём иномарки перепутал передачи и включил заднюю вместо передней.
В результате Mercedes резко сдал назад и сдвинул с места павильон мобильной кофейни. Травмы получили два человека, которые находились у торговой точки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось об инциденте на севере Москвы. Там водитель каршеринга устроил ДТП с мотоциклом и сбежал.
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