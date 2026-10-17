В Нижнем Новгороде Mercedes снёс павильон кофейни и двух человек

17 октября 2026, 18:47

В Нижнем Новгороде Mercedes наехал на людей и сдвинул с места павильон кофейни

Фото: Istock/z1b

В Нижнем Новгороде автомобиль Mercedes врезался в кофейню. В результате два человека получили травмы. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по региону.