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В Нижнем Новгороде Mercedes снёс павильон кофейни и двух человек

В Нижнем Новгороде Mercedes наехал на людей и сдвинул с места павильон кофейни
Фото: Istock/z1b

В Нижнем Новгороде автомобиль Mercedes врезался в кофейню. В результате два человека получили травмы. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по региону.



Дорожно-транспортное происшествие произошло на Студёной улице возле парка имени Пушкина. По предварительным сведениям, человек за рулём иномарки перепутал передачи и включил заднюю вместо передней.

В результате Mercedes резко сдал назад и сдвинул с места павильон мобильной кофейни. Травмы получили два человека, которые находились у торговой точки. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось об инциденте на севере Москвы. Там водитель каршеринга устроил ДТП с мотоциклом и сбежал.

Ольга Щелокова

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