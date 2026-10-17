В Каспийске в жилом доме взорвался газовый баллон
В Дагестане в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон. Об этом информирует РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в Каспийске. Взрыв произошел в одной из квартир. Из-за хлопка в жилье выбило оконные рамы и стёкла. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что в результате инцидента пострадал один человек.
Ранее в Санкт-Петербурге произошло аналогичное происшествие во дворе жилого дома. Там прогремел мощный взрыв. Установлено, что причиной хлопка стала сигнальная ракета. До этого два человека пострадали при взрыве аккумулятора в петербургской квартире.
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