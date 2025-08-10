В Дагестане после столкновения на трассе загорелся автомобиль с людьми

10 августа 2025, 23:10

В результате аварии на дороге Астрахань–Махачкала погибли три человека

Фото: Istock/z1b

На 258-м километре трассы Астрахань–Махачкала в Тарумовском районе Дагестана произошло смертельное ДТП. После столкновения двух автомобилей один из них загорелся.