В Дагестане после столкновения на трассе загорелся автомобиль с людьми

В результате аварии на дороге Астрахань–Махачкала погибли три человека
Фото: Istock/z1b

На 258-м километре трассы Астрахань–Махачкала в Тарумовском районе Дагестана произошло смертельное ДТП. После столкновения двух автомобилей один из них загорелся.



Как сообщили в пресс-службе МВД республики, по предварительным данным, Lexus выехал на встречную полосу и врезался в Lada Vesta.

От удара отечественная машина вспыхнула и полностью выгорела. В ней погибли водитель и пассажир. Позже РИА Новости уточнило, что внутри нашли и третьего погибшего — 56-летнюю женщину.

Водитель Lexus и двое подростков, находившихся с ним, были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства аварии.

Софья Метелева

