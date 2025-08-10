В Дагестане после столкновения на трассе загорелся автомобиль с людьми
На 258-м километре трассы Астрахань–Махачкала в Тарумовском районе Дагестана произошло смертельное ДТП. После столкновения двух автомобилей один из них загорелся.
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, по предварительным данным, Lexus выехал на встречную полосу и врезался в Lada Vesta.
От удара отечественная машина вспыхнула и полностью выгорела. В ней погибли водитель и пассажир. Позже РИА Новости уточнило, что внутри нашли и третьего погибшего — 56-летнюю женщину.
Водитель Lexus и двое подростков, находившихся с ним, были госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняя все обстоятельства аварии.
Читайте также: