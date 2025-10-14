«Мне очень жаль»: Алек Болдуин прокомментировал ДТП в Нью-Йорке

14 октября 2025, 14:51

Актёр Алек Болдуин рассказал о аварии на Лонг-Айленде

Алек Болдуин (Фото: Instagram* / @alecbaldwininsta)

Голливудский актёр Алек Болдуин поделился подробностями ДТП, которое произошло с его участием в элитном районе Нью-Йорка — Лонг-Айленде.





На своей странице в Instagram* Болдуин объяснил, что авария случилась из-за внезапного манёвра крупногабаритного мусоровоза. «Грузовик размером с кита» подрезал автомобиль, и актёр не смог удержать управление, в результате чего машина врезалась в дерево.



К счастью, никто не пострадал, однако внедорожник, принадлежащий супруге Болдуина, получил серьёзные повреждения.





«Я разбил машину жены и мне очень жаль… Я в порядке, мой брат тоже в порядке», — отметил актёр.