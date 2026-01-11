В Дагестане проверяют информацию после смерти пациентки в госпитале
В Дагестане проводят процессуальную проверку по факту смерти пациентки в городской больнице Дербента.
Родственники считают, что к трагедии могло привести ненадлежащее оказание медицинской помощи, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее дагестанские Telegram-каналы распространили информацию о гибели 28-летней жительницы Дербента. По данным публикаций, в течение недели к женщине трижды вызывали скорую помощь, и лишь при третьем обращении ее госпитализировали с симптомами гриппа.
Пациентку доставили в инфекционное отделение, где, как утверждают близкие, помощь оказали несвоевременно.
В СК уточнили, что проверку организовали по сообщениям из интернета. Следователи устанавливают, как именно оказывалась медицинская помощь, а также выясняют причины смерти женщины. Параллельно проверку начала прокуратура Дербента. В надзорном ведомстве заявили, что в ходе мероприятий оценят соблюдение требований законодательства об охране здоровья граждан.
