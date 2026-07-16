В посёлке Сапёрный нашли тело пропавшей трёхлетней девочки
В посёлке Сапёрный Колпинского района завершились поиски пропавшей трёхлетней девочки: ребёнка нашли без признаков жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит восстановить картину произошедшего. Специалисты установят причину смерти и время, когда произошла трагедия. После проверки следствие примет процессуальное решение.
После обнаружения тела место происшествия оцепляют. Следователи и криминалисты осматривают территорию, фиксируют обстановку, изымают возможные улики и опрашивают людей, которые могли видеть ребёнка или знать обстоятельства его исчезновения.
Труп направляют на судебно-медицинскую экспертизу. Она должна установить точную причину и время смерти, а также наличие возможных травм. По итогам доследственной проверки или расследования правоохранительные органы решат вопрос о возбуждении уголовного дела и дадут правовую оценку действиям взрослых, отвечавших за ребёнка.
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