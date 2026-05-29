В Дагестане река Акташ смыла жилой дом, жертв и пострадавших нет
В населённом пункте Петраковское Хасавюртовского района Дагестана река Акташ смыла жилой дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по республике.
В ведомстве уточнили: водный поток полностью разрушил строение. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Стихия не унесла жизни людей и не нанесла травм местным жителям.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты и техника Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) работают на месте.
Они разбирают завалы и оценивают обстановку. Отмечается, что ранее власти региона фиксировали подтопления в ряде районов Дагестана из-за обильных осадков. Сильные дожди размыли берега некоторых рек, включая Акташ.
