Аферисты забрали у 86-летней блокадницы из Петербурга более 10 млн рублей
В Петербурге аферисты похитили у 86-летней блокадницы 10 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.
Злоумышленники убедили пожилую женщину, которая ранее работала в прокуратуре и пережила блокаду, в необходимости срочно «задекларировать» все сбережения. Пенсионерка поверила и передала наличные сообщнику прямо у своего дома.
Сначала она отдала 4,2 млн рублей, а через несколько дней — ещё более 6,3 млн рублей. Забрав в общей сложности 10,5 млн рублей, мужчина скрылся. Позже полицейские задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение. Фигурант возражал против ареста и просил суд назначить ему запрет определённых действий. Суд отправил его в СИЗО до 27 июля.
Ранее в Челябинске полиция задержала группу мошенников. Злоумышленники обманывали пенсионеров при обслуживании систем очистки воды.
