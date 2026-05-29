Россиянин сбросил двухлетнюю племянницу с балкона
В Ивановской области суд заключил под стражу 18-летнего местного жителя. Молодой человек выбросил с балкона свою двухлетнюю племянницу. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл 27 мая. Молодой человек присматривал за малолетней племянницей, но из-за непрекращающегося плача сбросил её с третьего этажа. Врачи вовремя оказали помощь ребёнку, девочка выжила и сейчас находится в больнице.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Суд принял решение отправить фигуранта под стражу, так как не был уверен, что обвиняемый, оставаясь на свободе, не попытается скрыться от следствия.
