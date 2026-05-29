Российские подростки потерялись на Бали
На Бали спасатели завершили операцию по поиску и эвакуации трёх несовершеннолетних туристов, которые потерялись на горе Батукару. Двое из них — граждане России. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на поисково-спасательную службу острова.
Спасатели обнаружили подростков 29 мая около 11:00 по местному времени (05:00 мск). Они нашли туристов живыми и невредимыми, после чего вывели их с горы.
Как пояснил координатор поисково-спасательного поста, днём подростки начали спуск, но к вечеру потеряли ориентиры и заблудились. Один из них смог связаться с семьёй. Родственники немедленно обратились за помощью к спасателям. Специалисты начали поиски и успешно эвакуировали всех троих. Медицинская помощь подросткам не потребовалась.
Накануне сообщалось о российской паре, которая пропала во время прогулки на сапбордах. Предположительно, путешественники могли утонуть в реке Иртыш.
