В Дагестане силовики изъяли почти 100 тысяч пачек контрафактных сигарет

12 сентября 2025, 15:11

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Дагестане силовики изъяли свыше 86 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью свыше 11 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.





Как оказалось, местный житель приобрел немаркированную продукцию с целью дальнейшей реализации. У него дома правоохранители нашли свыше 86 тысяч пачек сигарет, которые в итоге изъяли.





«У жителя республики была обнаружена и изъята немаркированная табачная продукция в количестве более 86 тыс. пачек на общую сумму более 11 млн рублей», — передает агентство информацию от УФСБ по республике.