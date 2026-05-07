Водитель перепутал рисунок с настоящим тоннелем и попал в ДТП
В Британии водитель перепутал рисунок с настоящим тоннелем и влетел в стену
В Шотландии, в городе Глазго, произошёл необычный дорожный инцидент. Водитель легковушки врезался в стену с граффити, которое визуально имитировало въезд в тоннель.
Как сообщает news.com.au, на стене изобразили два крупных глаза с тёмными зрачками. Уточняется, что их легко принять за настоящие тоннели.
Вскоре после аварии на место прибыли пожарные и полиция. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее на 19-м километре внешней стороны МКАД произошло ДТП, которое существенно осложнило движение транспорта. Обстоятельства происшествия и сведения о возможных пострадавших в настоящее время уточняются специалистами.
Читайте также: