В Дагестане таможенников осудили за организацию преступного сообщества

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В Дагестане вынесли приговор таможенникам за организацию преступного сообщества. Об этом руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что среди восьмерых осуждённых есть сотрудники таможенного поста Махачкалы и управления ГИБДД МВД по региону.
По данным следствия, они уклонялись от уплаты таможенных платежей и злоупотребляли должностными полномочиями.
Решением суда их приговорили к девяти и десяти годам лишения свободы. Все восемь подсудимых были взяты под стражу в зале суда.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на 106 миллионов рублей. Ранее на имущество и денежные средства задержанных был наложен арест.
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По данным следствия, они уклонялись от уплаты таможенных платежей и злоупотребляли должностными полномочиями.
Решением суда их приговорили к девяти и десяти годам лишения свободы. Все восемь подсудимых были взяты под стражу в зале суда.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на 106 миллионов рублей. Ранее на имущество и денежные средства задержанных был наложен арест.
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Анастасия Чинкова