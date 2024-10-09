В Дагестане трое рабочих насмерть отравились газом во время работ в коллекторе

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Начальник и двое сотрудников муниципального предприятия «Очистные сооружения Дербента» в Дагестане погибли во время проведения работ в канализационном коллекторе. По предварительным данным, они отравились скопившимся внутри ядовитым газом.
По данному факту городская прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Сначала в коллектор спустился один из рабочих, чтобы закрыть задвижку резервуара. Но он не смог этого сделать, так как потерял сознание. Чтобы спасти сотрудника, вслед за ним спустился директор предприятия, но внизу ему также стало плохо. Им на помощь пытался прийти водитель, но он также остался внизу. Всех троих спасти не удалось.
По предварительным данным, мужчины надышались ядовитыми испарениями, которые скопились в коллекторе. При значительной концентрации такие вещества вызывают паралич дыхательных путей и становятся смертельно опасными. Власти Дербента выразили соболезнования близким погибших и пообещали оказать их семьям всемерную помощь и поддержку.
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Александр Бойцов