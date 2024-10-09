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В Дагестане трое рабочих насмерть отравились газом во время работ в коллекторе

09 октября 2024, 16:00
Фото: istockphoto/JovanaMilanko

Фото: istockphoto/JovanaMilanko

Начальник и двое сотрудников муниципального предприятия «Очистные сооружения Дербента» в Дагестане погибли во время проведения работ в канализационном коллекторе. По предварительным данным, они отравились скопившимся внутри ядовитым газом.


По данному факту городская прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Сначала в коллектор спустился один из рабочих, чтобы закрыть задвижку резервуара. Но он не смог этого сделать, так как потерял сознание. Чтобы спасти сотрудника, вслед за ним спустился директор предприятия, но внизу ему также стало плохо. Им на помощь пытался прийти водитель, но он также остался внизу. Всех троих спасти не удалось.

По предварительным данным, мужчины надышались ядовитыми испарениями, которые скопились в коллекторе. При значительной концентрации такие вещества вызывают паралич дыхательных путей и становятся смертельно опасными. Власти Дербента выразили соболезнования близким погибших и пообещали оказать их семьям всемерную помощь и поддержку.

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Спецслужбы Смоленска подорвали подозрительный автомобиль у здания УМВД
09 октября 2024, 15:56

Фото: iStock/Alesmunt

Спецслужбы Смоленска оцепили центральную часть города из-за подозрительного припаркованного у здания местного управления МВД автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накрытую тентом машину заметили ещё днём. На место оперативно были вызваны сапёры и кинологи, а улицу Дзержинского, на которой она стояла, перекрыли. Специалисты осмотрели автомобиль и заметили на нём, предположительно самодельное взрывное устройство (СВУ).

После этого было принято решение взорвать автомобиль. При этом не исключено, что это произошло в рамках учений, однако управление МВД России по региону пока не прокомментировало данную ситуацию.

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Начальницу налоговой в ЯНАО поймали на получении взятки в виде машины Porsche Cayenne
Начальницу УФНС по ЯНАО задержали за взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne
09 октября 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Aleksandr Kondratov

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали Яну Калюжину, начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу. Ее подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne. Об этом сообщили 9 октября в правоохранительных органах.
«Калюжину задержали у нее дома для проведения следственных мероприятий. Ее подозревают в получении взятки виде автомобиля, стоимостью более 10 миллионов рублей», — цитирует источника правоохранительных органах ТАСС.

За взятку начальница УФНС обещала помочь избежать проблемы с налогами одной из местных нефтегазовых компаний. Следствие предполагает, что эта компания не уплатила более 50 миллионов рублей налогов.

Правоохранители провели обыски в квартире чиновницы и в ее рабочем кабинете. Известно, что Калюжина возглавила управление ФНС по ЯНАО в 2019 году и занималась вопросами налогообложения в регионе.

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#задержание
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Раскрыт мотив убийства 13-летней девочкой сводных сестёр в Тольятти
SHOT: подозреваемая в убийстве сестёр девочка не хотела примирения мамы и отчима
09 октября 2024, 15:20

Фото: iStock/Valentina Zavrazhina

Школьница, подозреваемая в убийстве сестёр в Тольятти, не хотела, чтобы мама жила с отчимом и мирилась с ним после многочисленных измен. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 41-летняя Ирина не состояла в официальных браках с отцами своих пятерых дочек. Из первых отношений она ушла из-за того, что мужчина выпивал. А несколько лет назад она познакомилась с Юрием, от которого родила двоих детей.

Однако недавно Юрий и Ирина сильно поссорились из-за постоянных измен мужчины, после чего его выгнали из дома. Юрий неоднократно приходил, писал слова любви на асфальте и в итоге Ирина простила его. Однако из-за постоянных скандалов пару всё же вызвали на допрос.

По предварительной версии, 13-летняя подозреваемая в убийстве уговаривала маму не мириться с Юрием и уйти от него, но женщина всё же продолжила жить с мужчиной. Чтобы отомстить отчиму, девочка убила двоих его дочерей. Именно такую версию в настоящее время рассматривает следствие.

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В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 15 россиян
15 туристов из Петербурга пострадали в перевернувшемся автобусе в Турции
09 октября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/conejota

Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в городе Фетхие в Турции. Инцидент произошел, когда группа направлялась из отеля в аэропорт Даламан, сообщает 78.ru. Автобус вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Пострадали 15 граждан России.
По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Очевидцы описали его стиль вождения как «дерзкий». Некоторые туристы получили легкие ушибы и смогли самостоятельно добраться до аэропорта.

По данным издания, всего пострадали 16 человек, 15 из которых — граждане России. Туристы с незначительными травмами улетели в Петербург, но часть их багажа осталась в Турции.

Ранее экскурсионный автобус с туристами перевернулся в Египте. В том ДТП пострадали более 20 граждан России.

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Москвича задержали за возбуждение ненависти в отношении бойцов СВО и их родных
09 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве задержали местного жителя, который публиковал в Сети материалы, направленные на возбуждении ненависти и вражды в отношении бойцов спецоперации, а также их родных. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по столице.
«По данным следствия, фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил в социальной сети для неограниченного круга лиц записи, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении российских военных и их близких родственников, а также угрожал применением насилия к ним», – рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».

При этом там отметили, что данный факт был выявлен в ходе работы сотрудников столичных следователей и представителей других правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, москвича задержали.

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Появились кадры из квартиры, в которой 13-летняя девочка убила маленьких сестёр
09 октября 2024, 13:45

Фото: iStock/Thomasaf

Следственное управление СК России по Самарской области представило кадры из квартиры в Тольятти, где 13-летняя школьница жестоко расправилась с двумя своими сводными сёстрами. Видео представлено в официальном Telegram-канале ведомства.
На представленных кадрах видно, как сотрудники Следственного комитета осматривают квартиру, где произошло преступление. Также на видео показан балкон, на котором как раз и нашли тела убитых двухлетней и пятилетней девочек. На их телах были обнаружены множественные ножевые ранения шеи и туловища.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего преступления.

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В Дубне школьники открыли стрельбу по 41-летнему местному жителю
В Дубне школьники избили мужчину и выстрелили в него из пистолета
09 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/M-Production

В подмосковной Дубне школьники избили мужчину, после чего выстрелили в него из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Отмечается, что несколько молодых людей 2006, 2008 и 2010 годов рождения накануне днём напали на 41-летнего мужчину. Они избили его, после чего один из подростков достал пистолет и произвёл выстрел.

Всех участников конфликта задержали. У них изъяли пневматический пистолет и поставили на учёт в детской комнате полиции.

Пострадавший мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Если специалистами будет установлено наличие телесных повреждений, то нападавшие получат серьёзное наказание.

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Дистанционный взрыв: заминированный поезд прибыл в Ярославль из Подмосковья, что известно о попытке теракта
09 октября 2024, 12:40

Фото: istock/designbydx

На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвращен теракт. Во время проверки днища одного из вагонов поезда, прибывшего из Подмосковья, сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Подробности инцидента в материале «Радио 1».

В Ярославль прибыл поезд со взрывчаткой: подробности


По информации портала «Mash», во время проверки днища одного из вагонов поезда сотрудники обнаружили подозрительное устройство с проводами. Оно было установлено на 47-м вагоне. В связи с находкой место происшествия было оцеплено, на помощь вызвали кинологов и специалистов по уничтожению взрывчатых веществ. При дальнейшем осмотре у сотрудников правоохранительных органов возникли основания полагать, что на вагон было установлено самодельное взрывное устройство.

Детонации боеприпаса не произошло, жертв удалось избежать.

Фото: istock/Saharrr

Устройство, которое могло стать причиной взрыва на ярославском вокзале, было зафиксировано на пустом вагоне и весило 800 граммов. Поезд, на котором было обнаружено СВУ, перевозил цистерны.

Взрывное устройство, по данным правоохранительных органов, представляло собой сверток черного цвета, обмотанный скотчем. Внутри находилась металлическая труба с подозрительными веществами, а также SIM-карта, что предполагает возможность дистанционного подрыва. Сотрудники станции обнаружили его на высоте около 1,7 метра на соединении цистерны и платформы.

В настоящее время предстоит выяснить, когда к поезду было прикреплено взрывное устройство. Предварительно, состав формировался на станции Дно в Псковской области. После – прибыл на станцию Сонково в Подмосковье, а оттуда отправился в Ярославль.

Подрывы поездов под Брянском: что известно


2 мая прошлого года в Брянской области 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов неподалеку от станции Снежетьская. Локомотив не получил повреждений — опрокинутые вагоны были отцеплены, а поезд отправился дальше. Однако движение на участке между Снежетьской и Белыми Берегами было временно остановлено. В составе поезда было в общей сложности 70 вагонов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда сообщил, что подрыв рельсов был осуществлён с использованием «неустановленного взрывного устройства».

Днем ранее произошел аналогичный инцидент. На железнодорожных путях Брянской области прогремел взрыв, вызвавший крушение грузового поезда Гомель — Брянск. Сила взрыва составила примерно 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, повредив около шести метров рельсов и четыре бетонные шпалы.

Кто взорвал поезда


По данным портала «SHOT», взрывы на железнодорожных путях в Брянской области, произошедшие 1 и 2 мая, могли быть делом одних и тех же злоумышленников. На месте происшествия были найдены обломки молотка, обгоревшие провода, банка из-под краски и окурки.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Оказалось, что они действовали по заданию украинских спецслужб.

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#диверсанты
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Вооруженные мужчины украли 1,6 млн у получившего ранение бойца СВО
09 октября 2024, 12:08

Фото: iStock/blinow61

В городе Гусь-Хрустальный вооруженные мужчины украли у бойца спецоперации 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.
«Обвиняемые, зная, что у местного жителя, являющегося участником специальной военной операции, имеются денежные средства, полученные им в качестве выплат после ранений, прибыли по месту его нахождения и, угрожая оружием, заставили сесть к ним в автомобиль», – говорится в сообщении.

Грабители отобрали у военного мобильный телефон и через приложение банка перевели с его счета1,6 миллиона рублей.

Мужчин задержали и возбудили уголовное дело. Обоим уже предъявлено обвинение.

Ранее депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов заявил, что необходимо оказывать поддержку участникам специальной военной операции с целью повышения рождаемости в Российской Федерации.

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