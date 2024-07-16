В Рязанской области при очистке коллектора скончался мужчина

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Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Ведомство уточняет, что утром трое рабочих спустились в коллектор для очистки канализации. Один из сотрудников скончался от отравления газами.
Причины происшествия вскоре будут установлены. Предварительно, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека.
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Олег Дикий