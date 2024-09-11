Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko
Согласно судебным документам, фигуранты дела о гибели восьми участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве, Александр Ким и Никита Дубас, пытались скрыть улики, связанные с преступлением. Об этом информирует РИА Новости.
По данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Начался сильный ливень, коллектор затопило. Все восемь участников, включая экскурсовода, погибли.
Киму и Дубасу предъявлено обвинение за оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору. Гражданин Казахстана, глава IT-компании «Спутник» Александр Ким, и руководитель туристической фирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года, но свою вину они не признали.
Из документов, которые находятся в распоряжении агентства, следует, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали.
Сообщается, что защита доводы следствия отрицает и отмечает, что один из фигурантов явился к следователю в Москве, чтобы разобраться в произошедшем.
Помимо этого, по мнению защиты, Ким создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам фигурант дела в суде заявил, что его компания — участник «Сколково», не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Еще один фигурант дела, директор компании «Авангард» Александр Лазовский, по информации СК России, уехал в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Ранее сообщалось, что в трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Ставрополье полиция накрыла бордель в массажном салоне, задержаны двое
Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве
Киму и Дубасу предъявлено обвинение за оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору. Гражданин Казахстана, глава IT-компании «Спутник» Александр Ким, и руководитель туристической фирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года, но свою вину они не признали.
Из документов, которые находятся в распоряжении агентства, следует, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали.
«После совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда», — указано в материалах.
Сообщается, что защита доводы следствия отрицает и отмечает, что один из фигурантов явился к следователю в Москве, чтобы разобраться в произошедшем.
Помимо этого, по мнению защиты, Ким создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам фигурант дела в суде заявил, что его компания — участник «Сколково», не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Еще один фигурант дела, директор компании «Авангард» Александр Лазовский, по информации СК России, уехал в ОАЭ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Ранее сообщалось, что в трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Ставрополье полиция накрыла бордель в массажном салоне, задержаны двое
Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве
Дарья Осипова