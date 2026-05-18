Женщина организовала нападение с кислотой на бывшего мужа ради отпуска в Турции
В Великобритании предстанет перед судом женщина, которая помогла наркобарону облить бывшего мужа кислотой в обмен на отпуск. Как сообщает Daily Mail, преступление произошло в феврале 2025 года в городе Плимут.
Двое злоумышленников проникли в дом 38-летнего мужчины, когда он спал, и плеснули в него серной кислотой. Потерпевший лишился глаза и получил тяжёлые ожоги, спасти его не удалось. Следствие установило, что к расправе причастна бывшая супруга потерпевшего Пэрис Уилсон.
Мотивом стал долг мужчины перед наркоторговцем по прозвищу Фрост в размере 120 тысяч фунтов стерлингов. Сбытчик наркотиков связался с Уилсон, и она согласилась помочь организовать нападение за денежное вознаграждение и оплату отпуска в Турции.
Обвиняемую арестовали, на заседаниях суда она не отрицала факта сговора. Главарь преступной группы Райан Кеннеди, известный как Фрост, объявлен в розыск и, по сведениям следствия, скрывается в Дубае.
