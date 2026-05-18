Россиянка лишилась зрения после уколов в шею
В Уфе 27-летняя девушка полностью потеряла зрение после инъекций плазмы в шею, которые ей сделал врач. Об этом сообщает «Башинформ».
Жительница Уфы обратилась к неврологу в частную клинику с жалобами на боли в шее. Специалист не провёл полноценного обследования и предложил пациентке ввести её собственную плазму крови в шейный отдел.
После процедуры у девушки начались проблемы со зрением. Состояние быстро ухудшалось, и через несколько недель она полностью ослепла. Сейчас пострадавшая проходит реабилитацию. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту случившегося.
Ранее сообщалось о хирургах из Приморского края. Врачи достали из глаза местного жителя металлическую щетинку длиной около 0,5 см и сохранили пациенту зрение.
Читайте также: