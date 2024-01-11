В Дагестане убийца попытался покинуть место преступления, переодевшись в женщину

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В Дагестане мужчина попытался незамеченным скрыться с места убийства, переодевшись в женскую одежду, об этом сообщили в Следственном комитете по региогну.
По информации ведомства, тело 37-летнего жителя дагестанского города Хасавюрт было обнаружено в квартире многоэтажного дома утром 25 декабря со следами насильственной смерти.
В убийстве подозреваемтся 32-летняя супруга жертвы, а также её 20-летний приятель. В настоящий момент оба фигуранта дела задержаны.
Зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик со дня убийства. На нём по лестнице в подъезде спускается массивная «женщина» с пакетом в руке, при этом, фигура прикрывает своё лицо рукой. Чтобы скрыться незамеченным, подозреваемый переоделся в женское платье.
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Евгения Парфентьева