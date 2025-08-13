В Дагестане возбудили уголовное дело за избиение ребенка в частном детском саду

13 августа 2025, 10:45

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Следственный комитет по республике Дагестан возбудил уголовное дело после избиения ребенка в частном детском саду в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.





Дело возбуждено против одного из сотрудников детского сада. Его обвиняют в регулярном избиении и унижении воспитанника учреждения. Ранее об этом рассказала мама ребенка, в следствии чего правоохранители начали проверку.





«По данным следствия, сотрудник частного детского сада в Дербенте систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении воспитанника 2019 года рождения. В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и унизительным оскорблениям», — передает ведомство.