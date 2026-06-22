В Дагестане временно перекрыли участок дороги из-за обвала скальных пород

22 июня 2026, 23:49

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В Унцукульском районе Дагестана из-за обвала скальных пород верхового откоса временно перекрыли участок региональной трассы. Об этом сообщили в Telegram-канале Дагестанавтодора.





Речь идёт о дороге «Буйнакск – Гимры – Чирката» на отрезке от Временного посёлка до Ахульго (43-й километр). Инцидент случился сегодня вечером. Водителям предложили объезд через село Ашильта по маршруту «Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост».



Ближе к ночи стало ясно, что камнепад не прекращается. Расчистку завала пришлось приостановить из-за невозможности обеспечить безопасность производства работ, операции на месте возобновят с рассветом.





«Ориентировочное время открытия движения автотранспорта по временной схеме – 18:00, 23 июня 2026 года. Водителей транспортных средств просим учесть данную информацию при планировании поездок в указанном направлении», — говорится в материале.