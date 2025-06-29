В Дагестане задержали блогера, подозреваемую в продаже запрещенных препаратов

29 июня 2025, 11:29

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35-летнюю жительницу Махачкалы задержали по подозрению в сбыте сильнодействующих веществ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана, подозреваемая – местный блогер Джамиля Шапилова – под домашним арестом.





Полицейские выяснили, что женщина занимается продажей препаратов с сибутрамином в составе. Оперативники установили наблюдение за подозреваемой и провели «проверочную закупку» запрещенного «лекарства». Тогда же женщина планировала отправить за границу аналогичный препарат, содержащий сибутрамин весом 240 граммов.

«Препарат опасен, поскольку помимо сердечно-сосудистых, неврологических, психических и иных проблем, вызывает привыкание, зависимость, бороться с которой значительно тяжелее, чем с лишним весом», – подчеркнули в ведомстве.