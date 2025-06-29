Во Владивостоке после пожара на туристическом катамаране возбудили уголовное дело

29 июня 2025, 11:22

Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения

Фото: iStock/Jaclyn Vernace

После возгорания на туристическом катамаране во Владивостоке возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ.