Во Владивостоке после пожара на туристическом катамаране возбудили уголовное дело
Следователи возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности движения
После возгорания на туристическом катамаране во Владивостоке возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ.
Известно, что инцидент произошёл у острова Шкота. По данным следствия, на борту находились 12 человек, среди них пострадавших нет. Размер причинённого ущерба составил более 1 миллиона рублей.
Причины возгорания устанавливаются.
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