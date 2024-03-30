В Дагестане задержали мужчину, который грозился убить Хабиба Нурмагомедова

Житель Тихвинского района Ленинградской области был задержан местными правоохранителями. В группе «ВКонтакте» «Подслушано | Тихвин» он оставил неуместный комментарий со смайликами под одним из постов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».