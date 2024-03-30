В Дагестане задержали мужчину, который грозился убить Хабиба Нурмагомедова

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В Дагестане задержан мужчина, который угрожал расправой Хибибу Нурмагомедову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, житель Махачкалы оскорбил сотрудников полиции и бывшего чемпиона UFC Нурмагомедова на своей странице в социальной сети. Он также сообщил, что намерен расправиться с перечисленными людьми.
Пост с угрозами привлек внимание правоохранителей. Автором оказался 27-летний Ибрагим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту публичных угроз.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дачи показаний.
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Пост с угрозами привлек внимание правоохранителей. Автором оказался 27-летний Ибрагим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по факту публичных угроз.
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Анастасия Хохлова