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В Дагестане задержали пенсионера, который приставал к ребёнку в маршрутке. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что 69-летний мужчина проживает в селении Сабнова Дербентского района. По предварительной версии, он подсел к ребёнку в автобусе и начал трогать. Испуганный ребёнок пришёл домой и рассказал обо всём родителям, которые написали заявление в полицию.
Мужчину оперативно нашли по камерам видеонаблюдения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье о совершении развратных действий.
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Анастасия Чинкова