Перед исчезновением Анна Цомартова просила эвакуацию из-за преследования. Новая зацепка в истории таинственно пропавшей спортсменки

Анна Цомартова (Фото: соцсети)
В истории исчезновения юной спортсменки Анны Цомартовой с каждым днем возникает множество вопросов. Следствие так и не пришло к единому выводу, поэтому тайна пропажи девушки до сих пор нераскрыта. Недавно появились новые зацепки, о которых вы узнаете в этом материале.
История исчезновения
Напомним, что Анна Цомартова пропала после того, как приехала на соревнования по тайскому боксу в Дагестан. Сама девушка из Ростова-на-Дону. В день своего исчезновения она проиграла в финале турнира. После она пошла на пляж и после ее никто не видел.
Версия о суициде
Как пишут в KP.RU, самоубийство стало первым, что начали проверять правоохранители. Было исследовано все побережье, однако девочку так и не нашли. Родители не признают версию о суициде и говорят, что Анна свою жизнь ценила. Постепенно и опытные следователи стали отвергать факт самоубийства, так как тело бы давно уже нашли. Позднее появлялась информация о нахождении Цомартовой заграницей, однако этот вариант пока не удается подтвердить.
Фото: соцсети
Новая зацепка
Несколько дней назад стала поступать информация о том, что Анна запрашивала эвакуацию у одной из организаций по причине ее преследования. Данная версия появилась после того, как руководитель одной из групп по поиску девушки Надежда написала в чат сообщества по вывозу девушек из Северного Кавказа, признанной иноагентом. Она поинтересовалась, не писала ли им Цомартова, в ответ на что ее перевели в закрытый чат, где подтвердили данную версию.
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В организации рассказали, что Анна просила эвакуации, так как ее преследуют некие люди. Когда была запрошена геолокация девушки, в сообществе стали требовать деньги за информацию. В итоге эта версия находится под вопросом, так как честные волонтеры не будут требовать вознаграждения. Родители же девочки верят, что их дочь жива и готовы заплатить за любую информацию о нахождении Анны.
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