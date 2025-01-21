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В Кузбассе заведено уголовное дело из-за избиения девочки пьяным отчимом

Фото: iStock/Paul Gorvett

Фото: iStock/Paul Gorvett

После избиения четырехлетней девочки пьяным отчимом в селе Красноселка Яшкинского района Кемеровской области было заведено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления СК.


«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в ведомстве.

В социальных сетях началась распространяться информация об избиении пьяным отчимом своей сожительницы и ее четырехлетней дочери. В результате ударов ребенок получил сотрясение мозга. В результате общественной огласки правоохранители начали расследование. По факту преступления заведено уголовное дело.

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