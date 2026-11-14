В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве призёра чемпионата мира по самбо
В Дагестане задержали мужчину, которого подозревают в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Спортсмену был 31 год. Трагедия произошла во время свадебного торжества в Махачкале. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По предварительным данным, инцидент случился в банкетном зале «Маракеш». Между гостями возник конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки началась стрельба, в результате которой Давудов получил ранение в голову. Спортсмена попытались доставить в больницу, однако он скончался по дороге.
После произошедшего правоохранители установили предполагаемого участника стрельбы и задержали его. Сейчас с мужчиной работают следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося и его возможную роль в гибели спортсмена.
Следственный комитет намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину подозревают в убийстве Вацилова Давудова.
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