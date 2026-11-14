В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве призёра чемпионата мира по самбо

14 ноября 2026, 22:30

Подозреваемого в убийстве Вацилова Давудова задержали после стрельбы на свадьбе

Фото: Istock / Rawf8

В Дагестане задержали мужчину, которого подозревают в убийстве призёра чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Спортсмену был 31 год. Трагедия произошла во время свадебного торжества в Махачкале. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.